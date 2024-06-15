На Покровском направлении продолжаются девять боев, оккупанты продолжают давить — Генштаб

С начала суток на фронте произошло 60 боевых столкновений. В основном оккупанты продолжают давить на Покровском направлении, продолжаются боестолкновения. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Ситуация на передовой:



Захватчики увеличили количество атак на Харьковском направлении до пяти за сегодня. Бои продолжаются в районе Волчанска. Также в этом районе россияне применили КАБы с территории Белгородской области РФ.



На Краматорском направлении общее количество попыток оккупантов продвинуться пока равно трем, активные боевые действия в настоящее время отсутствуют.



На Покровском направлении продолжаются девять боестолкновений в районах Новоалександровки, Калинового, Новоселовки Первой.



Продолжается бой в районе Красногоровки на Кураховском направлении. Сейчас здесь насчитывается уже семь боестолкновений с начала суток.



На Времивском направлении солдаты пытаются атаковать восемь раз. Все попытки улучшить свое тактическое положение оказались безуспешными.



На Приднепровском направлении закончилась неудачей попытки российских военных атаковать в районе Крынок.



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью итальянскому журналисту, что российская армия в месяц использует до 3500 авиационных бомб против Украины.