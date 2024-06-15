На Покровському напрямку тривають дев'ять боїв, окупанти продовжують тиснути.

З початку доби на фронті сталося 60 бойових зіткнень. В основному окупанти продовжують тиснути на Покровському напрямку, продовжуються бойові зіткнення. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Ситуація на передовій:



Загарбники збільшили кількість атак на Харківському напрямку до п'яти за сьогодні. Бої продовжуються в районі Вовчанська. Також у цьому районі росіяни застосували КАБи з території Бєлгородської області РФ.



На Краматорському напрямі загальна кількість спроб окупантів просунутися поки що дорівнює трьом, активні бойові дії нині відсутні.



На Покровському напрямку тривають дев'ять бойових зіткнень у районах Новоолександрівки, Калинового, Новоселівки Першої.



Триває бій у районі Красногорівки на Курахівському напрямку. Зараз тут налічується вже сім бойових зіткнень з початку доби.



На Времівському напрямку солдати намагаються атакувати вісім разів. Усі спроби покращити своє тактичне становище виявилися безуспішними.



На Наддніпрянському напрямку закінчилася невдачею спроби російських військових атакувати в районі Кринок.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю італійському журналістові, що російська армія за місяць використовує до 3500 авіаційних бомб проти України.