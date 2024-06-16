Из села в Луганской области эвакуировали еще одного гражданского — Лысогор

Из прифронтового села Макеевка Луганской области эвакуировали местного жителя вчера, 15 июня. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«В последние недели враг постоянно атакует вблизи освобожденных нами осенью 2022 года населенных пунктов. Оккупанты бьют по этим селам из всех имеющихся видов вооружения. Оставаться гражданскому населению там крайне опасно», — отметил он.



По уточненной информации, Краснореченская военная администрация помогла мужчине добраться до Славянска Донецкой области, а также приобрела билет на поезд до Полтавщины.



Кроме того, глава региона рассказал о ситуации на передовой, в частности, на Купянском и Лиманском направлениях россияне пытались оттеснить Силы обороны с позиций в районах Андреевки, Грековки, Макеевки, Невского и в Серебрянском лесу, 12 атак пока отражены. Ситуация находится под контролем ВСУ.



Также российские оккупанты 69 раз били из минометов по Невскому, Макеевке, Стельмаховке, Куземовке. Еще 29 раз они задействовали ствольную артиллерию в районах Стельмаховки, Куземовки и Невского. Шесть раз — реактивную, которой ударили по Куземовке, Невскому, Макеевке.



Ранее мы писали, что недавно девять граждан из Селидовской громады выехали на запад Украины, во Львов.