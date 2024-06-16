З села на Луганщині евакуювали ще одного цивільного — Лисогор

З прифронтового села Макіївка Луганської області евакуювали місцевого жителя вчора, 15 червня. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Останніми тижнями ворог постійно атакує поблизу звільнених нами восени 2022 року населених пунктів. Окупанти б’ють по цих селах з усіх наявних видів озброєння. Залишатися цивільному населенню там вкрай небезпечно», — зазначив він.



За уточненою інформацією, Красноріченська військова адміністрація допомогла чоловікові дістатися до Слов'янська Донецької області, а також придбала квиток на потяг до Полтавщини.



Крім того, глава регіону розповів про ситуацію на передовій. Зокрема, на Куп'янському та Лиманському напрямках росіяни намагалися відтіснити Сили оборони з позицій неподалік Андріївки, Греківки, Макіївки, Невського та у Серебрянському лісі, 12 атак відбито. Ситуація під контролем ЗСУ.



Також російські окупанти 69 разів били з мінометів по Невському, Макіївці, Стельмахівці, Куземівці. Ще 29 разів вони задіяли ствольну артилерію поблизу Стельмахівки, Куземівки та Невського. Шість разів — реактивну, якою вдарили по Куземівці, Невському, Макіївці.



Раніше ми писали, що нещодавно дев'ятеро громадян з Селидівської громади виїхали на захід України, до Львова.