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Наибольшее количество боестолкновений сейчас на Покровском направлении — Генштаб

16 июня 2024, 17:09

Наибольшее количество боестолкновений сейчас на Покровском направлении — Генштаб

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений, оккупационная армия РФ нанесла более 20 атак по позициям Сил обороны, продолжаются бои. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

«С начала суток оккупанты совершили уже 24 атаки на позиции наших войск в районах Новоалександровки, Евгеновки, Новоселовки Первой, Сокола и Уманского. Активно работает вражеская авиация», — говорится в сообщении.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили 18 российских штурмов, шесть боестолкновений — еще продолжаются.

Какая ситуация на других направлениях:

На Харьковском направлении россияне из территории Российской Федерации продолжают наносить авиаудары по населенным пунктам Украины.

На Лиманском направлении противник в течение дня восемь раз атаковал в районах Макеевки, Невского, Дружелюбовки и Грековки. Украинские воины три штурмовые действия отбили, еще пять боестолкновений продолжаются.

Потерпели неудачу три попытки армии РФ потеснить наши подразделения с занимаемых позиций западнее Ивановского и возле Андреевки на Краматорском направлении

На Торецком направлении российские оккупанты нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Новополтавке.

Продолжаются бои на Кураховском направлении вблизи Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки, Водяного и Константиновки. Общее количество атак здесь возросло до восьми. 

На Времовском направлении восемь атак оккупационной армии на позиции подразделений ВСУ успеха не имели. Продолжается бой в районе Старомайорского.

Авиация россиян работала после обеда на Гуляйпольском направлении.

На Приднепровском направлении ВС РФ четвертый раз за день попытались атаковать наши позиции вблизи Крынок, успеха не имели.

Ранее мы писали, что украинские военные провели наступательные действия в Серебрянском лесничестве. Это произошло весной этого года. 

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