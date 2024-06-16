Найбільша кількість боєзіткнень зараз на Покровському напрямку — Генштаб

ННа Покровському напрямку найбільша кількість зіткнень, окупаційна армія РФ понад 20 разів атакувала позиції Сил оборони, тривають бої. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«З початку доби окупанти здійснили вже 24 атаки на позиції наших військ в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Сокола та Уманського. Активно працює ворожа авіація», — йдеться у повідомленні.



Сили оборони стримують тиск і відбили 18 російських штурмів, шість бойових зіткнень ще тривають.



Яка ситуація на інших напрямках:



На Харківському напрямку росіяни з території Російської Федерації продовжують завдавати авіаударів по населених пунктах України.



На Лиманському напрямку противник протягом дня вісім разів атакував поблизу Макіївки, Невського, Дружелюбівки та Греківки. Українські військові три штурмові дії відбили, ще п'ять бойових зіткнень тривають.



Виявились невдалими три спроби армії РФ потіснити наші підрозділи із займаних позицій на захід від Івановського і біля Андріївки на Краматорському напрямку.



На Торецькому напрямку російські окупанти завдали удару керованою авіаційною бомбою по Новополтавці.



Тривають бої на Курахівському напрямку поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Водяного та Костянтинівки. Загальна кількість атак тут зросла до восьми.



На Времівському напрямку вісім атак окупаційної армії на позиції підрозділів ЗСУ успіху не мали. Триває бій біля Старомайорського.



Авіація росіян працювала після обіду на Гуляйпольському напрямку.



На Наддніпрянському напрямку ЗС РФ вчетверте за день спробували атакувати українськіпозиції поблизу Кринок, успіху не мали.



Раніше ми писали, що українські військові провели наступальні дії у Серебряному лісництві. Це сталося навесні цього року.