Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Белгороде горит склад: украинские каналы допускают «прилет» в склад БК

17 июня 2024, 12:59

В Белгороде горит склад: украинские каналы допускают «прилет» в склад БК

В российском Белгороде возник сильный пожар на складе. Фото: Жесть Белгород/Telegram В российском Белгороде возник сильный пожар на складе. Фото: Жесть Белгород/Telegram

В российском Белгороде произошел очередной пожар. Возгорание зафиксировали на местном складе. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и украинские мониторинговые группы.

По информации российского Telegram-канала «Жесть Белгород», пожар произошел на складе по улице Чичерина. До этого очевидцы слышали взрыв.

Согласно видео, пламя охватило часть территории, в результате чего произошло задымление.

В то же время паблики пишут, что предварительно загорелся склад, а украинские мониторинговые каналы допускают, что речь идет о складе с БК.

Позже было отмечено, что российское МЧС вызвано на место происшествия «из-за пожара в электрическом щитке».

Ранее губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали несколько населенных пунктов приграничного Грайворонского городского округа. Отмечалось, что из-за повреждения линий электропередачи без света остались поселки Совхозный, Казачок, Горьковский и Чапаевский и село Головчино Белгородской области.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Пожар Россия Белгород

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:54
В оккупированном Мариуполе подросток выстрелил из РПГ: ранены дети
13:50
Бригада медиков попала под обстрел в Харьковской области, когда приехала по вызову
12:58
В оккупированном Северодонецке пустые квартиры занимают подрядчики из России
11:55
При отказе Киева от предложений Путина новые условия будут жестче — глава СВР России
11:10
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
10:41
В результате обстрела Донецка пострадала местная жительница
08:47
Россияне ударили по Селидово авиабомбой ФАБ-500, в городе есть проблемы с мобильной связью
07:30
Ночью россияне обстреляли Харьков: есть повреждения
23:00
Главное за день: Итоги саммита мира. Где продвинулись украинские силы
17:45
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
10:43
На оккупированной Луганщине захватчики обустроили военный полигон
23:18
Главное за день: 3500 бомб против Украины. Ситуация с отключениями света
12:38
В оккупированном Донецке из-за обстрела погибла семья
23:30
«ДНР» отобрала у дончан тысячи квартир, Пушилин собрался восстанавливать завод шампанских вин — дайджест новостей из оккупации ►
23:19
Главное за день: Путин озвучил условия по миру. Обстрел Селидово
17:53
В Мариуполь вошел первый с начала оккупации танкер РФ
14:42
Путин назвал условия переговоров: Хочет полностью забрать четыре региона Украины
12:45
Город Горняк в Донецкой области днем подвергся обстрелу
11:13
В Мариуполе российские войска обустроили базу возле жилой застройки. Где она находится
10:55
Раненный в оккупированной Горловке сотрудник российского телеканала лишился руки
все новости
15:54
В оккупированном Мариуполе подросток выстрелил из РПГ: ранены дети
15:51
Силы обороны впервые захватили российский «танк-черепаху» и взяли экипаж в плен
15:21
«Белые ангелы» эвакуировали шесть человек с Авдеевского направления
14:58
В Германии предлагают лишить украинцев гражданского пособия и перевести на меньшие пособия для беженцев
14:56
Подыскивал клиентов на Донетчине и предлагал выехать в Венгрию: СБУ задержала организатора «уклонистской схемы»
14:54
РФ днем ударила по Полтавщине: есть пострадавшие, под завалами могут быть люди
14:41
СБУ уничтожили более 1000 российских танков с начала полномасштабной войны
13:52
На Донетчине украинский военный взял в плен четырех российских оккупантов — Сырский
13:50
Бригада медиков попала под обстрел в Харьковской области, когда приехала по вызову
12:59
В Белгороде горит склад: украинские каналы допускают «прилет» в склад БК
12:58
В оккупированном Северодонецке пустые квартиры занимают подрядчики из России
12:53
Кабмин готовит решение для снижения продолжительности отключения света. Что нужно знать украинцам
12:18
В Румынии автобус с украинскими детьми попал в аварию: есть пострадавшие
12:17
Сырский назвал направление на Донетчине, где россияне сосредотачивают основные ударные бригады и полки
11:55
При отказе Киева от предложений Путина новые условия будут жестче — глава СВР России
11:50
В Украине сегодня изменились графики отключения света. Что нужно знать
11:10
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
10:46
Удар по Новой Полтавке Краматорского района: медики рассказали о состоянии здоровья пострадавших
10:46
Несколько населенных пунктов Белгородской области РФ обесточены из-за атаки БПЛА
10:41
В результате обстрела Донецка пострадала местная жительница
все новости
ВИДЕО
ВСУ завоевали танк-черепаху россиян. Фото: Хортица Силы обороны впервые захватили российский «танк-черепаху» и взяли экипаж в плен
17 июня, 15:51
СБУ ликвидировала 1006 танков армии РФ. Фото: скрин с видео СБУ уничтожили более 1000 российских танков с начала полномасштабной войны
17 июня, 14:41
В российском Белгороде возник сильный пожар на складе. Фото: Жесть Белгород/Telegram В Белгороде горит склад: украинские каналы допускают «прилет» в склад БК
17 июня, 12:59
В Румынии автобус с украинцами попал в ДТП. Фото: News В Румынии автобус с украинскими детьми попал в аварию: есть пострадавшие
17 июня, 12:18
Зеленский назвал условия Украины для переговоров с Россией. Фото: ОП При каком условии Украина будет готова к переговорам с РФ: ответ Зеленского
16 июня, 17:57
По словам Зеленского, второй саммит мира буде скоро. Фото: ОП Зеленский рассказал, когда состоится второй саммит мира
16 июня, 16:25

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор