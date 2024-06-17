В Белгороде горит склад: украинские каналы допускают «прилет» в склад БК

В российском Белгороде возник сильный пожар на складе. Фото: Жесть Белгород/Telegram

В российском Белгороде произошел очередной пожар. Возгорание зафиксировали на местном складе. Об этом сообщают местные Telegram-каналы и украинские мониторинговые группы.

По информации российского Telegram-канала «Жесть Белгород», пожар произошел на складе по улице Чичерина. До этого очевидцы слышали взрыв.

Согласно видео, пламя охватило часть территории, в результате чего произошло задымление.

В то же время паблики пишут, что предварительно загорелся склад, а украинские мониторинговые каналы допускают, что речь идет о складе с БК.

Позже было отмечено, что российское МЧС вызвано на место происшествия «из-за пожара в электрическом щитке».

Ранее губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали несколько населенных пунктов приграничного Грайворонского городского округа. Отмечалось, что из-за повреждения линий электропередачи без света остались поселки Совхозный, Казачок, Горьковский и Чапаевский и село Головчино Белгородской области.