У Бєлгороді горить склад: українські канали припускають «приліт» у склад БК

У російському Бєлгороді виникла сильна пожежа на складі. Фото: Жесть Белгород/Telegram

У російському Бєлгороді сталася чергова пожежа. Займання зафіксували на місцевому складі. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та українські моніторингові групи.

За інформацією російського Telegram-каналу «Жесть Белгород», пожежа сталася на складі на вулиці Чичеріна. До цього очевидці чули вибух.

Згідно з відео, полум'я охопило частину території, внаслідок чого сталося задимлення.

Водночас паблики пишуть, що попередньо спалахнув склад, а українські моніторингові канали припускають, що йдеться про склад із БК.

Пізніше було наголошено, що російське МНС викликано на місце події «через пожежу в електричному щитку».

Раніше губернатор Білгородської області Росії В'ячеслав Гладков повідомив у своєму Telegram-каналі, що Збройні сили України за допомогою безпілотників атакували кілька населених пунктів прикордонного Грайворонського міського округу. Зазначалося, що через пошкодження ліній електропередач без світла залишилися селища Радгоспний, Козачок, Горьківський і Чапаєвський і село Головчине Білгородської області.