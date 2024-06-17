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В Германии предлагают лишить украинцев гражданского пособия и перевести на меньшие пособия для беженцев

17 июня 2024, 14:58

В Германии предлагают лишить украинцев гражданского пособия и перевести на меньшие пособия для беженцев

Украинцев в Германии могут лишить гражданского пособия. Фото: BILD Украинцев в Германии могут лишить гражданского пособия. Фото: BILD

Украинцев на Германии могут лишить гражданского пособия (563 евро в месяц) и перевести на пособия для беженцев (460 евро в месяц). Об этом сообщает немецкое издание BILD.

Отмечается, что генсекретарь партии СвДП считает, что граждане Украины не должны получать такие же выплаты, как граждане ФРГ. 

«Мы не должны больше использовать деньги налогоплательщиков для финансирования безработицы, а должны обеспечить людей работой», — заявил Биджан Джир-Сарай. 

Некоторые немецкие политики также придерживаются мнения, что «гражданское пособие стало тормозом для получения работы» и призывают украинских беженцев быстрее трудоустраиваться. 

Издание пишет, что с 1 января гражданское пособие (Bürgergeld) на одного безработного в Германии составляет 563 евро в месяц. Многие в ФРГ недовольны этим, так как часто выгоднее получать пособие с освобождением от налогов и подрабатывать в теневой занятости, чем ходить на постоянную работу и платить налоги. 

C июня 2022 года Bürgergeld в Германии получают и бежавшие из Украины. Сейчас в ФРГ их около 1,25 млн. Приехавшие из других стран могут рассчитывать лишь на 460 евро пособия для беженцев. 

За отмену Bürgergeld для украинцев в интервью BILD высказался депутат Бундестага Биджан Джир-Сарай. Он генсек либеральной партии СвДП, входящей в правящую коалицию.

«Вновь прибывающие беженцы от войны в Украине в будущем должны получать не Bürgergeld, а [выплаты] по Закону о льготах для лиц, ищущих убежища, — сказал он. — У нас повсюду нехватка рабочих рук. Например, в сферах общественного питания, строительства, ухода за людьми. Мы больше не должны использовать деньги налогоплательщиков для финансирования безработицы, а должны дать людям работу»

Ранее к тому же призвал глава МВД федеральной земли Бранденбург Михаэль Штюбген, член консервативной партии ХДС. Он назвал Bürgergeld для украинцев «фундаментальной ошибкой» и «тормозом для выхода на работу». С ним согласен коллега из Баварии Йоахим Херрманн. Он заявил BILD, что сейчас у украинцев «устанавливаются совершенно неправильные стимулы».

Напомним, Европейская комиссия продлила временную защиту для украинцев еще на один год, с 5 марта 2025 года до 4 марта 2026 года. 

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