У Німеччині пропонують позбавити українців соціальної допомоги та перевести на меншу допомогу для біженців

Українців у Німеччині можуть позбавити соціальної допомоги. Фото: BILD

Українців у Німеччині можуть позбавити соціальної допомоги (563 євро на місяць) та перевести на допомогу для біженців (460 євро на місяць). Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Зазначається, що генсекретар партії СвДП вважає, що громадяни України не повинні отримувати такі самі виплати, як громадяни ФРН.

«Ми не повинні більше використовувати гроші платників податків для фінансування безробіття, а повинні забезпечити людей роботою», — заявив Біджан Джір-Сарай.

Деякі німецькі політики також дотримуються думки, що «соціальна допомога стала гальмом для отримання роботи» і закликають українських біженців якнайшвидше працевлаштуватися.

Видання пише, що з 1 січня соціальна допомога (Bürgergeld) на одного безробітного у Німеччині становить 563 євро на місяць. Багато хто у ФРН незадоволений цим, оскільки часто вигідніше отримувати допомогу зі звільненням від податків і підробляти в тіньовій зайнятості, ніж ходити на постійну роботу та сплачувати податки.

З червня 2022 року Bürgergeld у Німеччині отримують і ті, хто виїхав з України. Зараз у ФРН їх близько 1,25 млн. Ті, хто приїхав з інших країн, можуть сподіватися лише на 460 євро допомоги для біженців.

За скасування Bürgergeld для українців в інтерв'ю BILD висловився депутат Бундестагу Біджан Джір-Сарай. Він генсек ліберальної партії СвДП, що входить до правлячої коаліції.

«Біженці, які прибуватимуть сюди через війну в Україні, в майбутньому повинні отримувати не Bürgergeld, а [виплати] за Законом про пільги для осіб, які шукають притулку, — сказав він. — У нас всюди брак робочих рук. Наприклад, у сферах громадського харчування, будівництва, догляду за людьми. Ми більше не повинні використовувати гроші платників податків для фінансування безробіття, а маємо дати людям роботу».

Раніше такий самий заклик прозвучав від голови МВС федеральної землі Бранденбург Міхаеля Штюбгеня, членя консервативної партії ХДС. Він назвав Bürgergeld для українців «фундаментальною помилкою» та «гальмом для виходу на роботу». З ним погоджується колега з Баварії Йоахім Херрманн. Він заявив BILD, що зараз в українців «встановлюються цілком неправильні стимули».

Нагадаємо, Європейська комісія продовжила тимчасовий захист для українців ще на один рік, з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026 року.