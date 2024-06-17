График подачи электроэнергии во вторник будет жестче — причины

Графики почасовых отключений электроэнергии во вторник, 18 июня будут применяться в течение всех суток, сообщил гендиректор энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко.



По его словам, на этой неделе в Украине — серьезный дефицит электроэнергии. Поэтому завтра графики будут действовать в течение всех суток.



В то же время Коваленко отметил, что в целом ситуация с равномерностью отключений значительно улучшилась.



«На прошлой неделе совокупное время стабилизационных отключений по Киеву составляло 12 ч. 20 мин. А вот на позапрошлой неделе город обесточили на целых 52 ч. 45 мин», — описал он ситуацию.



При этом Коваленко обратил внимание, что уменьшение отключений в основном было связано с наличием свободной генерации, поскольку на прошлой неделе работал вышедший из ремонта атомный энергоблок, но выразил надежду, что тенденция справедливого распределения сохранится и дальше.



В компании «Укрэнерго» сообщили, что причиной увеличенного дефицита электроэнергии стало увеличение потребления и рабочих дней.



Как сообщалось, с 8 июня в Украине начали тестировать новые графики, не учитывающие объем потребления критической инфраструктуры, что позволило более равномерно распределить э/э между другими потребителями.