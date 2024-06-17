Графік подачі електроенергії у вівторок буде жорсткішим: причини

Графіки погодинних відключень електроенергії у вівторок, 18 червня будуть застосовуватись протягом усієї доби, – повідомив гендиректор енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.



За його словами, цього тижня в Україні є серйозний дефіцит електроенергії. Тому завтра, 18 червня, графіки діятимуть протягом усієї доби.



Водночас Коваленко зазначив, що загалом ситуація з рівномірністю відключень значно покращилася.



«Минулого тижня сукупний час стабілізаційних відключень по Києву становив 12 год. 20 хв. А от позаминулого тижня місто знеструмили на цілих 52 год. 45 хв», — описав він ситуацію.



При цьому Коваленко звернув увагу, що зменшення відключень переважно було пов'язане з наявністю вільної генерації, оскільки минулого тижня працював атомний енергоблок, що вийшов з ремонту. Коваленко висловив сподівання, що тенденція справедливого розподілу збережеться і надалі.



У компанії «Укренерго» повідомили, що причиною збільшення дефіциту електроенергії стало зростання споживання у робочі дні.



Як повідомлялося, з 8 червня в Україні почали тестувати нові графіки, які не враховують обсягу споживання критичної інфраструктури, що дозволило більш рівномірно розподілити е/е між іншими споживачами.