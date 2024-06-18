Украина получит немецкий танк «Франкенштейн»: он способен сбивать ракеты и дроны

Германия передаст Украине ПВО-танк. Фото: The Telegraph

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставит в Украине новый танк ПВО «Франкенштейн», предназначенный для уничтожения российских беспилотников и ракет. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

По данным издания, компания устанавливает свою современную зенитную систему Skyranger на корпуса танков Leopard 1 времен холодной войны, создавая новую машину для укрепления обороны Украины.

Известно, что системы оружия, способные противостоять угрозам короткого радиуса действия, таким как стая беспилотников и артиллерийский огонь, все чаще считаются решающими на линии фронта в Украине в том, что называют первой войной беспилотников.

Есть еще много основных боевых танков Leopard 1, на шасси которых мы могли бы установить башню Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 мм», — сказал руководитель наземных систем Rheinmetall Бьорн Бернхард.

Сообщается, что ВСУ уже получили около сотни танков Leopard 1 в обычной комплектации, но украинские лидеры неоднократно призывали к большей поддержке в форме противовоздушной обороны перед лицом постоянных атак российских беспилотников, которые опустошили энергетический сектор страны.

«Мы ориентируемся на долгосрочную перспективу в Украине. Мы не просто поставляем оборудование, а потом выводим — мы показываем, что будем там постоянно и будем поддерживать Украину», — подчеркнул Бернхард.

Skyranger 35 — это современная мобильная зенитная артиллерийская система, предназначенная для защиты войск и стратегических объектов от воздушных угроз: беспилотники, вертолеты и крылатые ракеты.

Основное вооружение Skyranger 35 включает в себя 35-мм автоматическую пушку Oerlikon Revolver Gun, которая способна вести огонь с высокой скорострельностью и точностью.

Skyranger оснащена современными сенсорами и радарами, обеспечивающими обнаружение, сопровождение и поражение целей в автоматическом режиме. Skyranger 35 может быть установлена на разных мобильных платформах, что обеспечивает высокую маневренность и оперативное развертывание.

Напомним, ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия передала Украине, с учетом третьей системы ПВО Patriot, которая будет доставлена в скором времени, четверть собственного запаса этих вооружений.