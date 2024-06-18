Италия намерена передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow

В Украину могут поступить дальнобойные ракеты из Италии. Фото: Defense News

Италия может передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow в очередном пакете военной помощи. Об этом сообщила итальянская газета Fatto Quotidiano.

Отмечается, что девятый пакет вооружений для Украины, который министр обороны Гвидо Крозетто представит парламенту до конца месяца, будет содержать не только систему ПВО Samp-T, но и партию ракет большой дальности Storm Shadow, способных, потенциально, попасть на российскую землю, сообщили изданию авторитетные источники, знакомые с ситуацией.

Ракеты Storm Shadow — это дальнобойные, малозаметные, авиационные крылатые ракеты класса «воздух-земля», разработанные совместными усилиями Франции и Великобритании. Французские аналоги носят название Scalp.

Ключевыми характеристиками ракет Storm Shadow являются:

дальность: более 560 километров, что позволяет им поражать цели далеко за пределами вражеской ПВО;

высокая точность: оснащена современной системой TERCOM (Terrain Contour Matching) и GPS-навигацией, обеспечивающей высокую точность поражения;

малая заметность: малая радиолокационная видимость затрудняет их обнаружение вражескими радарами;

гибкость: могут быть запрограммированы на атаку различных целей, включая бункеры, системы ПВО и мосты.