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Італія має намір передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow

18 червня 2024, 14:56

Італія має намір передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow

В Україну можуть надійти далекобійні ракети з Італії. Фото: Defense News В Україну можуть надійти далекобійні ракети з Італії. Фото: Defense News

Італія може передати Україні далекобійні ракети Storm Shadow у черговому пакеті військової допомоги. Про це повідомила італійська газета Fatto Quotidiano.

Зазначається, що дев'ятий пакет озброєнь для України, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця місяця, міститиме не лише систему ППО Samp-T, а й партію ракет великої дальності Storm Shadow, здатних потенційно атакувати  російську землю, повідомили виданню авторитетні джерела, знайомі із ситуацією.

Ракети Storm Shadow — це далекобійні, малопомітні, авіаційні крилаті ракети класу «повітря – земля», розроблені спільними зусиллями Франції та Великобританії. Французькі аналоги звуться Scalp.

Ключовими характеристиками ракет Storm Shadow є:

дальність: понад 560 кілометрів, що дозволяє їм вражати цілі далеко за межами ворожої ППО;

висока точність: оснащена сучасною системою TERCOM (Terrain Contour Matching) та GPS-навігацією, що забезпечує високу точність ураження;

мала помітність: мала радіолокаційна видимість ускладнює їх виявлення ворожими радарами;

гнучкість: можуть бути запрограмовані на атаку різних цілей, включаючи бункери, системи ППО і мости.

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