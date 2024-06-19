Российские военные 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки

Последствия обстрела одного из населённых пунктов Донецкой области российскими войсками. Фото: ОВА

Населенные пункты Донецкой области в течение прошедших суток 12 раз подвергались обстрелам со стороны российских военных. Об этом по состоянию на утро 19 июня сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. Кураховская громада подверглась 4 обстрелам: в Кураховке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено 6 частных домов; поврежден дом в Горняке и дом в Остром.

Краматорский район. В Лиманской громаде ранен один человек в Заречном.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде ранен один человек, повреждены 9 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Торецкой громаде поврежден 21 дом: 12 в Дружбе, 4 в Щербиновке, 3 в Северном, 1 в Железном и 1 в Торецке. Еще один дом поврежден в Северске.

С линии фронта эвакуированы 86 человек, в том числе 25 детей, говорится в сообщении начальника Донецкой ОВА.