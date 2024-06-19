Російські військові 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області минулої доби

Наслідки обстрілу одного із населених пунктів Донецької області російськими військами. Фото: ОВА

Населені пункти Донецької області протягом минулої доби 12 разів обстрілювали російські військові. Про це станом на ранок 19 червня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. Курахівська громада зазнала 4 обстрілів: у Курахівці одна особа загинула та одну поранено, пошкоджено 6 приватних будинків; пошкоджено будинок у Гірнику та будинок в Острому.

Краматорський район. У Лиманській громаді поранено одну людину в Зарічному.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранено одну людину, пошкоджено 9 приватних будинків, багатоповерхівку та промислову будівлю. У Торецькій громаді пошкоджено 21 будинок: 12 у Дружбі, 4 у Щербинівці, 3 у Північному, 1 у Залізному та 1 у Торецьку. Ще один будинок пошкоджений у Сіверську.

З лінії фронту евакуйовано 86 осіб, у тому числі 25 дітей, йдеться у повідомленні начальника Донецької ОВА.