Войска РФ приближаются к Торецку — DeepState

Оккупанты продвинулись возле Пивничного и Александрополя. Фото: скрин с Telegram-канала deepState

Войска РФ продвинулись возле Пивничного и Александрополя в Донецкой области. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.



Эти населенные пункты находятся в районе города Торецк и поселка Нью-Йорка соответственно. От выступа российских войск в районе Пивничного до окраин Торецка остается около 4 километров.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ продолжает атаковать в Донецкой области, в частности, продвинулась возле трех сел Покровского района.