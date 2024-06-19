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Войска РФ приближаются к Торецку — DeepState

19 июня 2024, 10:46

Войска РФ приближаются к Торецку — DeepState

Оккупанты продвинулись возле Пивничного и Александрополя. Фото: скрин с Telegram-канала deepState Оккупанты продвинулись возле Пивничного и Александрополя. Фото: скрин с Telegram-канала deepState

Войска РФ продвинулись возле Пивничного и Александрополя в Донецкой области. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.

Эти населенные пункты находятся в районе города Торецк и поселка Нью-Йорка соответственно. От выступа российских войск в районе Пивничного до окраин Торецка остается около 4 километров.

Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ продолжает атаковать в Донецкой области, в частности, продвинулась возле трех сел Покровского района

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