Войска РФ приближаются к Торецку — DeepState

Войска РФ продвинулись возле Пивничного и Александрополя в Донецкой области. Об этом сообщили военные аналитики украинского проекта DeepState.
Эти населенные пункты находятся в районе города Торецк и поселка Нью-Йорка соответственно. От выступа российских войск в районе Пивничного до окраин Торецка остается около 4 километров.
Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ продолжает атаковать в Донецкой области, в частности, продвинулась возле трех сел Покровского района.
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