Війська РФ наближаються до Торецька — DeepState

Окупанти просунулися біля Північного та Олександрополя. Фото: скрін з Telegram-каналу DeepState

Війська РФ просунулися біля Північного та Олександрополя на Донеччині. Про це повідомили військові аналітики українського проекту DeepState.



Ці населені пункти знаходяться в районі міста Торецьк та селища Нью-Йорка відповідно. Від виступу російських військ у районі Північного до околиць Торецька залишається близько 4 кілометрів.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ продовжує атакувати на Донеччині, зокрема, просунулась біля трьох сіл Покровського району.