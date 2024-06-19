Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

До июля в Украине обновят список объектов, где не будут выключать свет

19 июня 2024, 15:42

До июля в Украине обновят список объектов, где не будут выключать свет

В Украине до 1 июля обновят перечень объектов критически важной инфраструктуры, где не будут выключать свет. Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире «Суспільного».

«Сейчас во многих областях из перечня объектов с гарантированным электроснабжением уже исключены десятки, а в некоторых областях — более сотни потребителей. Логика процесса в том, что важно найти баланс и защитить объекты критической инфраструктуры от отключений, одновременно не создавая чрезмерной нагрузки на других», — отметил Слободян.

По его словам, перечень объектов критической инфраструктуры с гарантированным электроснабжением стоит разделить на летний и зимний сезоны.

Кроме того, рассматривается возможность ручного переключения в случае применения графиков отключений, это было зимой 2022 - 2023 годов. Такое переключение осуществляется в сети среднего напряжения 10 кВ.

«К сожалению, на сегодня не все сети у нас полностью автоматизированы и далеко не все части сети можно выключать и включать дистанционно. Иногда нужно выехать в какой-то распределительный пункт и там уже на месте отключить часть линии. Это, конечно, требует дополнительных усилий операторов системы распределения», — подчеркнул он.

Слободян напомнил, что российские войска нанесли серьезные разрушения, это и повлекло дефицит электроэнергии и необходимость введения стабилизационных отключений.

Стоит отметить, что атомная генерация — базис, обеспечивающий более 50% потребностей потребителей даже после оккупации ЗАЭС. Сейчас продолжаются ремонтные работы, развитие децентрализованной генерации, чтобы добавить мощности в энергосистему и покрыть дефицит.

Ранее мы писали, что министр энергетики Герман Галущенко заявил о запуске в эксплуатацию газотурбинной мобильной электростанции в Украине, которая была подарена США в феврале 2023 года. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

События
отключение света

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:17
Один ребенок и двое взрослых пострадали при обстреле Донецка
13:45
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:48
Главное за день: Россияне обезглавили военнопленного. Удары по нефтебазам РФ
23:35
Обеспечивает финансирование оккупационных властей на Луганщине: СБУ сообщила о подозрении «министру финансов ЛНР»
23:04
В захваченном Мариуполе оккупанты готовят школьников к службе в российской армии
21:07
На захваченной Донетчине россияне усилили фильтрацию. Кого проверяют оккупанты
17:12
В Мариуполе появился комитет спасения православия: по городу ходят их патрули
15:59
Россияне планируют отдать виллу Софии Ротару в Крыму под госпиталь для оккупантов
15:59
В Мариуполе россияне построят новую военно-логистическую базу на отобранных у жителей землях. Где она будет находиться
15:29
Россияне будут готовить операторов БПЛА в «вузах» оккупированной Луганщины
14:57
Железная дорога из Мариуполя в Крым: в DeepState рассказали, существует ли она на самом деле
13:37
В оккупированном Донецке пострадал мужчина при обстреле
08:09
Ночью в Крыму прогремели взрывы
23:30
Главное за день: Авиаудары по Донецкой области. В Северодонецке занимают пустые квартиры
19:05
Российские телеграм-каналы показали фейковый снимок с матча Украина-Румыния — якобы с флагом «ДНР»
17:11
Управляет «филиалом» МЧС РФ на оккупированной Луганщине: СБУ сообщила о подозрении коллаборанту
15:54
В оккупированном Мариуполе подросток выстрелил из РПГ: ранены дети
13:50
Бригада медиков попала под обстрел в Харьковской области, когда приехала по вызову
12:58
В оккупированном Северодонецке пустые квартиры занимают подрядчики из России
11:55
При отказе Киева от предложений Путина новые условия будут жестче — глава СВР России
все новости
16:20
В Дружковку отправили очередной комплект медицинского оборудования от города-побратима из США
16:09
БПЛА атаковали оккупированный Первомайск на Луганщине: под удар могла попасть база армии РФ
15:42
До июля в Украине обновят список объектов, где не будут выключать свет
14:50
Война в Украине привела к революции на мировом рынке оружия — BILD
14:17
Один ребенок и двое взрослых пострадали при обстреле Донецка
13:58
В Херсоне под российский обстрел попали жилые дома и больница
13:45
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
13:28
Как сейчас выглядит Часов Яр: кадры с дрона
12:26
Установлена личность украинского военного, которого обезглавили российские оккупанты на Донетчине
11:59
Дания объявила о 19-м пакете помощи Украине
11:55
В Покровске сформирована и работает добровольная пожарно-спасательная команда
11:15
Российские войска атаковали энергообъект в центральной части Украины — Минэнерго
10:46
Войска РФ приближаются к Торецку — DeepState
10:40
Российские военные 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
09:59
На Донетчине за сутки от российских обстрелов погиб один человек, трое — ранены
09:41
Силы ПВО ночью над Украиной сбили 19 дронов-камикадзе — Олещук
08:52
В Ростовской области России после атаки беспилотников вторые сутки пылает нефтебаза
08:16
Российские дроны атаковали Львовскую громаду, есть пострадавший. В ОВА заявили об уничтожении всех БПЛА
23:48
Главное за день: Россияне обезглавили военнопленного. Удары по нефтебазам РФ
23:35
Обеспечивает финансирование оккупационных властей на Луганщине: СБУ сообщила о подозрении «министру финансов ЛНР»
все новости
ВИДЕО
Последствия обстрела Херсона. Фото: ГСЧС Херсонской области В Херсоне под российский обстрел попали жилые дома и больница
19 июня, 13:58
Разрушенный россиянами Часов Яр. Фото: скриншот с видео Как сейчас выглядит Часов Яр: кадры с дрона
19 июня, 13:28
Подготовка оккупантами мариупольских школьников к службе в армии РФ. Фото: кадр из видео В захваченном Мариуполе оккупанты готовят школьников к службе в российской армии
18 июня, 23:04
Из села Прогресс вывезли последнего ребенка. Фото: скрин с видео Из прифронтового села на Донетчине эвакуировали последнего ребенка
18 июня, 16:34
«Резерв+» добавил электронный военный билет в приложение. Фото: кадр из видео В приложении «Резерв+» стал доступен электронный военно-учетный документ
18 июня, 08:44
В Ростовской области России пылает резервуар с нефтепродуктами. Фото: Baza Из-за атаки беспилотников загорелись резервуары с нефтепродуктами в Ростовской области
18 июня, 07:32
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор