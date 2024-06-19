До июля в Украине обновят список объектов, где не будут выключать свет

В Украине до 1 июля обновят перечень объектов критически важной инфраструктуры, где не будут выключать свет. Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире «Суспільного».



«Сейчас во многих областях из перечня объектов с гарантированным электроснабжением уже исключены десятки, а в некоторых областях — более сотни потребителей. Логика процесса в том, что важно найти баланс и защитить объекты критической инфраструктуры от отключений, одновременно не создавая чрезмерной нагрузки на других», — отметил Слободян.



По его словам, перечень объектов критической инфраструктуры с гарантированным электроснабжением стоит разделить на летний и зимний сезоны.



Кроме того, рассматривается возможность ручного переключения в случае применения графиков отключений, это было зимой 2022 - 2023 годов. Такое переключение осуществляется в сети среднего напряжения 10 кВ.



«К сожалению, на сегодня не все сети у нас полностью автоматизированы и далеко не все части сети можно выключать и включать дистанционно. Иногда нужно выехать в какой-то распределительный пункт и там уже на месте отключить часть линии. Это, конечно, требует дополнительных усилий операторов системы распределения», — подчеркнул он.



Слободян напомнил, что российские войска нанесли серьезные разрушения, это и повлекло дефицит электроэнергии и необходимость введения стабилизационных отключений.



Стоит отметить, что атомная генерация — базис, обеспечивающий более 50% потребностей потребителей даже после оккупации ЗАЭС. Сейчас продолжаются ремонтные работы, развитие децентрализованной генерации, чтобы добавить мощности в энергосистему и покрыть дефицит.



Ранее мы писали, что министр энергетики Герман Галущенко заявил о запуске в эксплуатацию газотурбинной мобильной электростанции в Украине, которая была подарена США в феврале 2023 года.