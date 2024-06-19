До липня в Україні оновлять список об'єктів, де не вимикатимуть світла

В Україні до 1 липня оновлять перелік об'єктів критично важливої інфраструктури, де не вимикатимуть світла. Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі «Суспільного».



«Зараз у багатьох областях з переліку об'єктів з гарантованим електропостачанням вже виключені десятки, а в деяких областях — понад сотня споживачів. Логіка процесу полягає в тому, що важливо знайти баланс і захистити об'єкти критичної інфраструктури від відключень, водночас не створюючи надмірного навантаження на інших», — зазначив Слободян.



За словами голови Держенергонагляду, перелік об'єктів критичної інфраструктури з гарантованим електропостачанням варто розподілити на літній та зимовий сезони.



Крім того, розглядається можливість ручного перемикання у разі застосування графіків відключень, як це було взимку 2022-2023 років. Таке перемикання здійснюється у мережі середньої напруги 10 кВ.



«На жаль, на сьогодні не всі мережі у нас цілком автоматизовані та далеко не всі частини мережі можна вимикати та вмикати дистанційно. Іноді потрібно виїхати до якогось розподільчого пункту і там уже на місці відключити частину лінії. Це, звісно, потребує додаткових зусиль операторів системи розподілу», — наголосив він.



Слободян нагадав, що російські війська завдали серйозних руйнувань, це спричинило дефіцит електроенергії та необхідність запровадження стабілізаційних відключень.



Варто зазначити, що атомна генерація — базис, який забезпечує понад 50% потреб споживачів навіть після окупації ЗАЕС. Наразі тривають ремонтні роботи, розвиток децентралізованої генерації, щоб додати потужності до енергосистеми та покрити дефіцит.



Раніше ми писали, що міністр енергетики Герман Галущенко заявив про запуск в експлуатацію газотурбінної мобільної електростанції в Україні, яку подарували США в лютому 2023 року.