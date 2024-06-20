Беспилотники атаковали нефтебазы в России: там произошли масштабные пожары

Масштабный пожар на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области РФ. Фото: Baza

Ночью 20 июня в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в поселке Энем в Республике Адыгея. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

По его словам, площадь пожара составила около 400 квадратных метров.

В Энеме находится нефтебаза «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». Пожар на этой нефтебазе также зафиксировали спутники NASA.

Как сообщил губернатор Тамбовской области РФ Максим Егоров, утром 20 июня в результате атаки БПЛА загорелся резервуар на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области.

По данным прокремлевского Telegram-канала Mash, Платоновскую нефтебазу на сверхмалой высоте атаковали минимум три дрона.

Как сообщает еще один прокремлевский Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей, около 04:00 был слышен звук мотора, а затем прогремел громкий взрыв, после чего люди увидели огонь и столб дыма над местной нефтебазой.

В Минобороны РФ заявили, что российская ПВО якобы «перехватила и уничтожила шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея, три – над территорией Брянской области, три – над территорией Краснодарского края, один – над территорией Ростовской области, один – над территорией Белгородской области, а также один – над территорией Орловской области.

Напомним, что 19 июня в оккупированном городе Первомайск на Луганщине прогремели взрывы. Там под удар могла попасть база армии РФ.