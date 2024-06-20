Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Беспилотники атаковали нефтебазы в России: там произошли масштабные пожары

20 июня 2024, 10:08

Беспилотники атаковали нефтебазы в России: там произошли масштабные пожары

Масштабный пожар на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области РФ. Фото: Baza Масштабный пожар на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области РФ. Фото: Baza

Ночью 20 июня в результате атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в поселке Энем в Республике Адыгея. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

По его словам, площадь пожара составила около 400 квадратных метров.

В Энеме находится нефтебаза «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». Пожар на этой нефтебазе также зафиксировали спутники NASA.

Как сообщил губернатор Тамбовской области РФ Максим Егоров, утром 20 июня в результате атаки БПЛА загорелся резервуар на территории Платоновской нефтебазы в Тамбовской области.

По данным прокремлевского Telegram-канала Mash, Платоновскую нефтебазу на сверхмалой высоте атаковали минимум три дрона.

Как сообщает еще один прокремлевский Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей, около 04:00 был слышен звук мотора, а затем прогремел громкий взрыв, после чего люди увидели огонь и столб дыма над местной нефтебазой.

В Минобороны РФ заявили, что российская ПВО якобы «перехватила и уничтожила шесть БПЛА над территорией Республики Адыгея, три – над территорией Брянской области, три – над территорией Краснодарского края, один – над территорией Ростовской области, один – над территорией Белгородской области, а также один – над территорией Орловской области.

Напомним, что 19 июня в оккупированном городе Первомайск на Луганщине прогремели взрывы. Там под удар могла попасть база армии РФ.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Тамбовская область Адыгея
Прочее
Пожар Война Нпз нефтебаза Атака БПЛА

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:55
Главное за день: РФ приближается к Торецку. Удары по энергосистеме
23:50
В Мариуполе оккупанты демонтировали памятник жертвам обстрела микрорайона «Восточный»
20:52
В оккупированном Донецке ни один из 120 водоемов не пригоден для купания
17:19
В оккупированном Донецке двое людей погибли из-за обстрела
14:17
Один ребенок и двое взрослых пострадали при обстреле Донецка
13:45
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:48
Главное за день: Россияне обезглавили военнопленного. Удары по нефтебазам РФ
23:35
Обеспечивает финансирование оккупационных властей на Луганщине: СБУ сообщила о подозрении «министру финансов ЛНР»
23:04
В захваченном Мариуполе оккупанты готовят школьников к службе в российской армии
21:07
На захваченной Донетчине россияне усилили фильтрацию. Кого проверяют оккупанты
17:12
В Мариуполе появился комитет спасения православия: по городу ходят их патрули
15:59
Россияне планируют отдать виллу Софии Ротару в Крыму под госпиталь для оккупантов
15:59
В Мариуполе россияне построят новую военно-логистическую базу на отобранных у жителей землях. Где она будет находиться
15:29
Россияне будут готовить операторов БПЛА в «вузах» оккупированной Луганщины
14:57
Железная дорога из Мариуполя в Крым: в DeepState рассказали, существует ли она на самом деле
13:37
В оккупированном Донецке пострадал мужчина при обстреле
08:09
Ночью в Крыму прогремели взрывы
23:30
Главное за день: Авиаудары по Донецкой области. В Северодонецке занимают пустые квартиры
19:05
Российские телеграм-каналы показали фейковый снимок с матча Украина-Румыния — якобы с флагом «ДНР»
17:11
Управляет «филиалом» МЧС РФ на оккупированной Луганщине: СБУ сообщила о подозрении коллаборанту
все новости
10:08
Беспилотники атаковали нефтебазы в России: там произошли масштабные пожары
09:59
За сутки армия РФ атаковала 16 населенных пунктов Донетчины: есть жертвы и повреждения
09:25
В результате российских обстрелов Донетчины погибли люди в Торецке и Роскошном
08:50
РФ ночью ракетами и «шахедами» массировано атаковала энергосистему Украины: есть повреждения на Донетчине
23:55
Главное за день: РФ приближается к Торецку. Удары по энергосистеме
23:50
В Мариуполе оккупанты демонтировали памятник жертвам обстрела микрорайона «Восточный»
23:26
Эксперт о причинах захвата Очеретино: Не могут просчеты одной бригады привести к таким последствиям
22:54
Войска России ударили по Торецку, Зализному и Роскошному: один человек погиб, еще двое – ранены
22:24
В РФ суд вынес «приговоры» обвиняемым в убийстве «Моторолы» и покушении на Захарченко: главный фигурант заявил о пытках
20:52
В оккупированном Донецке ни один из 120 водоемов не пригоден для купания
19:31
Отключения света в Украине: когда будут действовать графики 20 июня
18:38
Захват первого российского «танка-сарая» вместе с экипажем: бойцы ВСУ рассказали подробности
17:19
В оккупированном Донецке двое людей погибли из-за обстрела
16:53
Будут ли пересчитывать субсидии из-за подорожания электроэнергии: ответ ПФУ
16:20
В Дружковку отправили очередной комплект медицинского оборудования от города-побратима из США
16:09
В оккупированном Первомайске на Луганщине прогремели взрывы: под удар могла попасть база армии РФ
15:42
До июля в Украине обновят список объектов, где не будут выключать свет
14:50
Война в Украине привела к революции на мировом рынке оружия — BILD
14:17
Один ребенок и двое взрослых пострадали при обстреле Донецка
13:58
В Херсоне под российский обстрел попали жилые дома и больница
все новости
ВИДЕО
Масштабный пожар на Платоновской нефтебазе в Тамбовской области РФ. Фото: Baza Беспилотники атаковали нефтебазы в России: там произошли масштабные пожары
20 июня, 10:08
Бойцы ВСУ на фоне первого трофейного танка-сарая РФ. Фото: ОСГВ «Хортица» Захват первого российского «танка-сарая» вместе с экипажем: бойцы ВСУ рассказали подробности
19 июня, 18:38
Последствия обстрела Херсона. Фото: ГСЧС Херсонской области В Херсоне под российский обстрел попали жилые дома и больница
19 июня, 13:58
Разрушенный россиянами Часов Яр. Фото: скриншот с видео Как сейчас выглядит Часов Яр: кадры с дрона
19 июня, 13:28
Подготовка оккупантами мариупольских школьников к службе в армии РФ. Фото: кадр из видео В захваченном Мариуполе оккупанты готовят школьников к службе в российской армии
18 июня, 23:04
Из села Прогресс вывезли последнего ребенка. Фото: скрин с видео Из прифронтового села на Донетчине эвакуировали последнего ребенка
18 июня, 16:34

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор