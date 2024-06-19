В оккупированном Первомайске на Луганщине прогремели взрывы: под удар могла попасть база армии РФ

«Прилет» в оккупированном Первомайске на Луганщине. Фото: соцсети

19 июня БПЛА атаковали оккупированный город Первомайск в Луганской области. Об этом стало известно из сообщения главы оккупационной администрации Первомайска Сергея Колягина.

По его словам, специалисты так называемых «профильных служб» оккупационной администрации города собирают данные о повреждениях.

В то же время российские мониторинговыне Telegram-каналы писали об ударе из РСЗВ HIMARS.

Telegram-канал «Трикутник» утверждает, что удар нанесен по расположению российских войск.

Оккупационная администрация города не показывает место попадания. Обычно так бывает, когда удар нанесен по военной цели.

Напомним, что ночью 18 июня украинские ракеты «Нептун» ударили по нефтебазе в Краснодарском крае России.