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В Северодонецке оккупационные власти проверяют пустые квартиры, чтобы их «отжимать» и заселять военных РФ

20 июня 2024, 17:23

В Северодонецке оккупационные власти проверяют пустые квартиры, чтобы их «отжимать» и заселять военных РФ

Объявление оккупационных властей о «ремонте» в квартирах Северодонецка. Фото: «Жовта Стрічка» Объявление оккупационных властей о «ремонте» в квартирах Северодонецка. Фото: «Жовта Стрічка»

В захваченном городе Северодонецк Луганской области под видом «ремонтных работ» российские оккупационные власти проводят проверку имущества местных жителей. Об этом сообщили активисты партизанского движения «Жовта Стрічка».

Никаких ремонтов на самом деле не происходит. Эти действия являются частью более широкой стратегии россиян по проверке «бесхозных» квартир для дальнейшего отчуждения и заселения военных РФ.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты демонтировали памятник жертвам обстрела микрорайона «Восточный».

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