В Мариуполе оккупанты демонтировали памятник жертвам обстрела микрорайона «Восточный»

Место, где оккупанты демонтировали памятник жертвам обстрела микрорайона «Восточный» в Мариуполе. Фото: Мариупольский горсовет

В оккупированном Мариуполе демонтировали памятник жертвам обстрела микрорайона «Восточный». Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

Этот памятник открыли в июне 2015 года. Мемориальную плиту из черного гранита установили возле храма – недалеко от зданий, оказавшихся под огнем российских «Градов».

«Оккупанты продолжают уничтожать память о собственных преступлениях и обстрелах города еще в 2015 году. Сначала они разрушили мурал «Милана», где изображена девочка, пострадавшая во время обстрелов на «Восточном». Теперь демонтировали памятник жертвам этого террористического акта», – отметили в мэрии Мариуполя.

24 января 2015 года пророссийские боевики обстреляли жилые кварталы микрорайона «Восточный». В результате обстрела погиб 31 человек, более 100 - получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, что в оккупированном Мариуполе мужчине грозит наказание за то, что он «забрался на монумент и присел на корточки».