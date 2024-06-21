Российская армия потеряла более 8000 танков в Украине

Общие боевые потери противника за прошедшие сутки ориентировочно составили 1060 человек личного состава, 14 танков, 35 боевых бронированных машин и 54 артиллерийские системы. Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.



С момента полномасштабного вторжения страны-оккупанта на территорию Украины ВС РФ уже потеряли уничтоженными или поврежденными 8001 танк.



ВСУ также уничтожили одну РСЗО, два средства ПВО, 47 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 10 машин специальной техники.



Ранее стало известно, что украинские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре ракеты Х-59/Х-69.