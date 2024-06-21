Силы ПВО Украины сбили ночью четыре ракеты

В ночь на 21 июня 2024 года оккупанты нанесли удар с самолетов тактической авиации управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69. Об этом рассказал Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.
«Все ракеты были сбиты противовоздушной обороной в Кировоградской и Херсонской областях», — уточнил Олещук.
Напомним, 20 июня, российские БПЛА нанесли массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины.
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