Силы ПВО Украины сбили ночью четыре ракеты

Силы ПВО Украины сбили ночью 4 ракеты Х-59/Х-69. Фото: ВС ВСУ

В ночь на 21 июня 2024 года оккупанты нанесли удар с самолетов тактической авиации управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69. Об этом рассказал Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.



«Все ракеты были сбиты противовоздушной обороной в Кировоградской и Херсонской областях», — уточнил Олещук.



Напомним, 20 июня, российские БПЛА нанесли массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины.