Украинские военные уничтожают цели в Белгородской области с помощью немецких САУ — BILD

Так выглядит немецкая САУ PzH 2000. Фото: Wikipedia

Бойцы ВСУ уничтожают цели в Белгородской области немецкими самоходными артиллерийскими установками Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщает репортер немецкого издания BILD с линии фронта.

Отмечается, что корреспондент BILD Бьёрн Штрицель первым из журналистов побывал на передовой в Харьковской области близ границы с Россией. Он провел несколько дней на позициях артиллеристов ВСУ, которые уничтожают военные цели в Белгородской области немецкими самоходными артиллерийскими установками (САУ) Panzerhaubitze 2000. Их дальнобойность — до 30 км, в экипаже пять человек.

САУ базируются в замаскированных лесистых местах под покровом деревьев. Как только появляется приказ на новый удар, установка выезжает на место, выпускает несколько осколочно-фугасных снарядов DM121, а затем покидает точку стрельбы, чтобы её не уничтожили в ответ.

«Украинские разведдроны фиксируют, что огонь PzH 2000 крайне эффективен: они точно уничтожают российскую артиллерию и наступающие подразделения ВС РФ в Белгородской области», — сообщает корреспондент BILD.

По данным издания, еще с 2022 года некоторые западные системы вооружения применялись против целей в России. Но их массовое использование началось лишь в конце мая 2024 года, когда Запад разрешил это на фоне наступления РФ в Харьковской области.

Артиллерист ВСУ рассказал BILD, что российская артиллерия «мало нас беспокоит», намного опаснее дроны-камикадзе, например, «Ланцет».

Военный также поделился, что внутри PzH 2000 очень жарко, так как нет кондиционера. Это не только изматывает людей, но и приводит к отключению некоторых систем.

По данным BILD, в новейших моделях PzH 2000 кондиционер предусмотрен.