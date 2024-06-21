Українські військові знищують цілі у Бєлгородській області за допомогою німецьких САУ — BILD

Так виглядає німецька САУ PzH 2000. Фото: Wikipedia

Бійці ЗСУ знищують цілі у Бєлгородській області Росії німецькими самохідними артилерійськими установками Panzerhaubitze 2000. Про це повідомляє репортер німецького видання BILD з лінії фронту.

Зазначається, що кореспондент BILD Бйорн Штрицель першим із журналістів побував на передовій у Харківській області поблизу кордону з Росією. Він провів кілька днів на позиціях артилеристів ЗСУ, які знищують військові цілі у Бєлгородській області німецькими самохідними артилерійськими установками (САУ) Panzerhaubitze 2000. Їхня далекобійність — до 30 км, в екіпажі п'ять осіб.

САУ базуються на замаскованих лісистих місцях під покривом дерев. Як тільки з'являється наказ на новий удар, установка виїжджає на місце, випускає кілька осколково-фугасних снарядів DM121, а потім залишає точку стрілянини, щоб її не знищили у відповідь.

«Українські розвіддрони фіксують, що вогонь PzH 2000 вкрай ефективний: вони точно знищують російську артилерію і підрозділи ЗС РФ, що наступають, у Білгородській області», — повідомляє кореспондент BILD.

За даними видання, ще з 2022 року деякі західні системи озброєння застосовувалися проти цілей у Росії. Але їхнє масове використання почалося лише наприкінці травня 2024 року, коли Захід дозволив це на тлі наступу РФ у Харківській області.

Артилерист ЗСУ розповів BILD, що російська артилерія «мало нас турбує», набагато небезпечніші є дрони-камікадзе, наприклад, «Ланцет».

Військовий також поділився, що всередині PzH 2000 дуже спекотно, оскільки немає кондиціонера. Це не тільки виснажує людей, а й призводить до відключення деяких систем.

За даними BILD, у новітніх моделях PzH 2000 кондиціонер передбачено.