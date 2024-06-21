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В расписание движения электричек по Донецкой области внесли изменения и объявили о запуске нового маршрута на Харьков

21 июня 2024, 16:38

В расписание движения электричек по Донецкой области внесли изменения и объявили о запуске нового маршрута на Харьков

В Донецкой области изменили расписание движения электропоездов, также появился новый маршрут до Харькова. Фото: Укрзализныця В Донецкой области изменили расписание движения электропоездов, также появился новый маршрут до Харькова. Фото: Укрзализныця

Донецкая железная дорога внесла изменения в расписание движения электропоездов. Часть из них перестанет курсировать, зато появятся новые — можно будет добраться электричкой до Харькова. Изменения опубликованы на сайте «Укрзализницы».

Так, с 24 июня отменяется пригородный поезд N 6703 Славянск – Кондратовка с отправлением из Славянска в 06:00 и № 6704 Кондратовка – Славянск с отправлением из Кондратьевки в 07:15.  

Вместо него вводится новый электропоезд Славянск – Кондратовка N 6811.  

Так, из Славянска поезд будет ежедневно отправляться в 06:17, а в Кондратовку прибывать в 06:37.

Электричка N 6705 будет отправляться из Славянска в 08:08, а прибывать в Кондратовку в 08:39.

Также с 25 июня будет курсировать пригородный поезд N 6812 Кондратовка – Лозовая — Харьков. Отправление из Кондратовки в 07:20, прибытие в Харьков — 12:35.

Кроме того, с 24 июня меняется расписание ежедневных пригородных поездов N 6707 и N 6708 сообщением Славянск — Кондратовка/Кондратовка — Славянск.

Электропоезд N 6707 будет отправляться из Славянска в 12:57 и пребывать в Кондратовку в 13:27. В обратном направлении он будет отправляться в 14:10, и прибывает в Славянск в 14:33.

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