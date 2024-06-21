У розклад руху електричок в Донецькій області внесли зміни та оголосили про запуск нового маршруту на Харків

На Донеччині змінили розклад руху електропоїздів, також з'явився новий маршрут до Харкова. Фото: «Укрзалізниця»

Донецька залізниця внесла зміни до розкладу руху електропоїздів. Частина з них перестане курсувати, натомість з'являться нові – можна буде дістатися електричкою до Харкова. Зміни опубліковані на сайті «Укрзалізниці».

Так, з 24 червня скасовується приміський поїзд N 6703 Слов'янськ – Кіндратівка з відправленням зі Слов'янська о 6:00 та № 6704 Кіндратівка – Слов'янськ з відправленням з Кіндратівки о 7:15.

Замість нього запроваджується новий електропоїзд Слов'янськ – Кіндратівка N 6811.

Цей поїзд зі Слов'янська щодня відправлятиметься о 6:17, а до Кондратівки прибуватиме о 6:37.

Електричка N 6705 вирушатиме зі Слов'янська о 8:08, а прибуватиме до Кондратівки о 8:39.

Також з 24 червня курсуватиме приміський потяг N 6812 Кондратівка – Лозова – Харків. Відправлення з Кондратівки о 7:20, прибуття до Харкова – 12:35.

Крім того, з 24 червня змінюється розклад щоденних приміських поїздів N 6707 та N 6708 сполученням Слов'янськ — Кіндратівка/Кондратівка — Слов'янськ.

Електропоїзд N 6707 відправлятиметься зі Слов'янська о 12:57 та прибуватиме у Кондратівку о 13:27. У зворотному напрямку він вирушатиме о 14:10 і прибуватиме до Слов'янська о 14:33.