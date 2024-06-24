В результате атак россиян по Донетчине десятки поврежденных домов

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска за минувшие сутки, 23 июня, атаковали населенные пункты Донетчины 20 раз. Под удар россиян попали три района региона, десятки поврежденных домов. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Ситуация в Донецкой области следующая:



Покровский район. В Сергеевке Гродовской громады разрушены 2 дома. В Селидово ранены 6 человек, в том числе 2 ребенка, повреждены 30 домов. Курахово 5 раз подверглось обстрелам из разных видов оружия - повреждены по меньшей мере 3 дома и промзона.

Краматорский район. В Лиманской громаде повреждены 4 дома в Диброве. Обстреляна промзона в Николаевке. В Константиновской громаде повреждены 7 частных домов: 5 в Марковом, по 1 в Предтечино и Константиновке.



Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 16 частных домов и промышленное здание. В Торецкой громаде ранены 3 человека, повреждены 5 домов. В Северске разрушен частный дом и многоэтажка.



Ранее мы писали, что за 23 июня россияне ранили 12 жителей Донецкой области: шесть в Селидово, три в Курахово, по одному в Торецке, Пивничном и Зализном.