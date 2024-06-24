Внаслідок атак росіян по Донеччині десятки пошкоджених будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 23 червня, атакували населені пункти Донеччини 20 разів. Під удар росіян потрапили три райони регіону, пошкоджені десятки будинків. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ситуація на Донеччині наступна:



Покровський район. У Сергіївці Гродівської громади зруйновані 2 будинки. У Селидовому поранені 6 людей, у тому числі 2 дитини, пошкоджені 30 будинків. Курахове 5 разів зазнало обстрілів з різних видів зброї — пошкоджені щонайменше 3 будинки і промзона.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджені 4 будинки у Діброві. Обстріляна промзона у Миколаївці. У Костянтинівській громаді пошкоджені 7 приватних будинків: 5 у Марковому, по 1 у Предтечиному і Костянтинівці.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 16 приватних будинків і промислова будівля. У Торецькій громаді поранені 3 людини, пошкоджені 5 будинків. У Сіверську зруйновані приватний будинок і багатоповерхівку.



Раніше ми писали, що за 23 червня росіяни поранили 12 жителів Донецької області: шість у Селидовому, троє в Кураховому, по одному в Торецьку, Північному та Залізному.