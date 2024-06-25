Россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки

Последствия обстрела Донецкой области войсками РФ. Фото: ОВА

Населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки 20 раз были обстреляны российскими военными. Об этом по состоянию на утро 25 июня сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Великой Новоселке ранен человек, повреждены частные дома.

Покровский район. В Курахово 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 8 многоэтажек. В Покровске 5 человек погибли и 38 ранены, среди раненых — 4 ребенка. Повреждены 19 частных домов, 7 автомобилей и 3 здания предприятий.

Краматорский район. Территорию Лиманской громады россияне обстреляли 81 раз. В Дружковке ранены 3 человека.

Бахмутский район. В Торецке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 8 домов и 5 админзданий. Также в громаде 2 человека ранены и 2 дома повреждены в Железном; 3 дома повреждены в Нью-Йорке. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Северске разрушены дом и нежилое помещение, еще 1 дом поврежден.

С линии фронта эвакуированы 167 человек, в том числе 17 детей, сообщил начальник ОВА.