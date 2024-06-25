Росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донецької області минулої доби

Наслідки обстрілу Донецької області військами РФ. Фото: ОВА

Населені пункти Донецької області минулої доби 20 разів були обстріляні російськими військовими. Про це станом на ранок 25 червня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Великій Новосілці поранено людину, пошкоджено приватні будинки.

Покровський район. У Кураховому 1 особа загинула та 3 поранені, пошкоджено 8 багатоповерхівок. У Покровську 5 людей загинуло та 38 поранено, серед поранених — 4 дитини. Пошкоджено 19 приватних будинків, 7 автомобілів та 3 будівлі підприємств.

Краматорський район. Територію Лиманської громади росіяни обстріляли 81 раз. У Дружківці поранено 3 людей.

Бахмутський район. У Торецьку 1 особа загинула та 1 поранена, пошкоджено 8 будинків та 5 адмінбудівель. Також у громаді 2 людей поранено та 2 будинки пошкоджено у Залізному; 3 будинки пошкоджено у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджено 11 приватних будинків, багатоповерхівку та промислову будівлю. У Сіверську зруйновано будинок та нежитлове приміщення, ще 1 будинок пошкоджено.

З лінії фронту евакуйовано 167 осіб, зокрема 17 дітей, повідомив начальник ОВА.