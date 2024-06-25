Международный уголовный суд выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова

МУС выдал ордера на арест Шойгу и Герасимова. Фото: Минобороны РФ

Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова. Об этом сообщает пресс-служба МУС.

Ордера связаны с войной в Украине за предполагаемые международные преступления, совершенные с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.

«Есть достаточные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за вышеупомянутые преступления», — говорится в сообщении.

Палата предварительного производства сочла, что есть разумные основания полагать, что оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные ВС РФ по украинской электротехнической инфраструктуре. В течение этого периода времени российскими оккупантами было нанесено большое количество ударов по многочисленным электростанциям и подстанциям во многих местах на территории Украины.

«Учитывая, что основные фактические утверждения должным образом подкреплены доказательствами и другими соответствующими материалами, представленными на данном этапе разбирательства обвинением, Палата сочла, что требования закона соблюдены для выдачи запрашиваемых ордеров на арест», — говорится в сообщении.

МУС — это постоянный международный суд, который имеет юрисдикцию в отношении четырех самых тяжких преступлений, вызывающих беспокойство международного сообщества: геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступление агрессии.

Напомним, в марте прошлого года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Помимо этого ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.