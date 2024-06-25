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Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

25 червня 2024, 14:55

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова

МКС видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова. Фото: Міноборони РФ МКС видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова. Фото: Міноборони РФ

Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генштабу РФ Валерія Герасимова. Про це повідомляє пресслужба МКС.

Ордери пов'язані з війною в Україні за передбачувані міжнародні злочини, скоєні з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

«Є достатні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини», — йдеться у повідомленні.

Палата попереднього виробництва визнала, що є розумні підстави вважати, що обидва підозрювані відповідають за ракетні удари, завдані ЗС РФ по українській електротехнічній інфраструктурі. Протягом цього періоду російськими окупантами було завдано великої кількості ударів по численних електростанціях та підстанціях у багатьох місцях на території України.

«З огляду на те, що основні фактичні твердження належним чином підкріплені доказами та іншими відповідними матеріалами, представленими на даному етапі розгляду звинуваченням, Палата визнала, що вимог закону дотримано для видачі ордерів на арешт», — йдеться у повідомленні.

МКС – це постійний міжнародний суд, який має юрисдикцію щодо чотирьох найтяжчих злочинів, що викликають занепокоєння міжнародної спільноти: геноцид, злочини проти людяності, військові злочини та злочин агресії.

Нагадаємо, у березні минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Крім цього, ордер був виданий на ім'я уповноваженого президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

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