Россия ударила баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре в Одессе

Сегодня ночью, 26 июня, РФ вновь нанесла удар баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщил Telegram-канал Сил обороны Юга.



«В промышленном секторе повреждено административное здание. Люди не пострадали», — говорится в заявлении.



Также отмечается, что первый удар оккупантов был направлен из самолетов тактической авиации управляемой авиационной ракетой по Николаевской области.



В результате попадания возникло возгорание сухой травы на открытой местности. Напомним, военные РФ в очередной раз обстреляли Селидово Донецкой области.