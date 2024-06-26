Росія вдарила балістичною ракетою по одеській цивільній інфраструктурі

Сьогодні вночі, 26 червня, РФ знову завдала удару балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі Одеської області. Про це повідомив Telegram-канал Сил оборони Півдня.
«У промисловому секторі пошкоджено адміністративну будівлю. Люди не постраждали», — йдеться у заяві.
Також наголошується, що першого удару окупанти завдали з літаків тактичної авіації керованої авіаційною ракетою по Миколаївщині.
Внаслідок влучання зайнялася суха трава на відкритій місцевості. Нагадаємо, військові РФ вкотре обстріляли Селидове Донецької області.
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