За сутки россияне 20 раз обстреляли Донетчину: десятки поврежденных домов

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Всего за сутки российские оккупанты 20 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Под российский удар попали четыре района прифронтового региона, в результате этого десятки поврежденных жилых домов и зданий. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Ситуация в Донецкой области следующая:



Волновахский район. В Золотой Ниве Великоновоселковской громаде погиб человек. В Комаре 1 человек ранен, повреждены дома на трех улицах.





Покровский район. На рассвете россияне сбросили управляемую авиабомбу на Селидово — повреждены 37 частных домов, 6 пятиэтажек и админздание.





Краматорский район. В Ямполе Лиманской громаде разрушено 5 домов и 6 хозяйственных построек. В Предтечино Константиновской громаде повреждены 3 дома.



Бахмутский район. Торецкая громада подверглась серьезным обстрелам: в Торецке 6 человек ранены, повреждены 8 многоэтажек, 5 админзданий и инфраструктурный объект; в Нью-Йорке ранен человек, повреждены 2 дома; в Северном ранен человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, 2 промышленных здания, инфраструктурный объект и админздание.



Ранее мы писали, что россияне ударили по городу Селидово авиационной бомбой.