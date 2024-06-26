За добу росіяни 20 разів обстріляли Донеччину: пошкоджені десятки будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські окупанти 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Під російський удар потрапили чотири райони прифронтового регіону. Унаслідок атак пошкоджені десятки житлових будинків та будівель. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ситуація на Донеччині наступна:



Волноваський район. У Золотій Ниві Великоновосілківської ТГ загинула людина. У Комарі 1 людина поранена, пошкоджені будинки на трьох вулицях.





Покровський район. Вдосвіта росіяни скинули керовану авіабомбу на Селидове — пошкоджено 37 приватних будинків, 6 п'ятиповерхівок і адмінбудівлю.





Краматорський район. У Ямполі Лиманської ТГ зруйновані 5 будинків і 6 господарчих споруд. У Предтечиному Костянтинівської ТГ пошкоджені 3 будинки.



Бахмутський район. Торецька ТГ зазнала серйозних обстрілів: у Торецьку 6 людей поранені, пошкоджені 8 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель та інфраструктурний об'єкт; у Нью-Йорку поранена людина, пошкоджені 2 будинки; у Північному поранена людина, пошкоджений будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 7 приватних будинків, 2 промислові будівлі, інфраструктурний об'єкт і адмінбудівля.



Раніше ми писали, що росіяни вдарили по Селидовому авіаційною бомбою.