Z-блогер в прямом эфире похвастался, как в Бердянске «отправил на подвал» девушку за то, что она заговорила с ним по-украински

Российский летчик вертолета Ка-52 и Z-блогер Алексей Воевода рассказал, что в оккупированном городе Бердянск Запорожской области «отправил на подвал» девушку за то, что она заговорила с ним на украинском языке. Об этом он заявил во время прямого эфира на канале другого Z-блогера Кирилла Федорова.

Воевода призвал россиян ездить на отдых в оккупированные Мариуполь и Бердянск, поскольку оккупанты «почистили эти города от украинцев». После этого он рассказал, как однажды заехал на АЗС под Бердянском, а работавшая там девушка заговорила с ним по-украински, сказав: «Доброго вечора, прикладайте вашу картку». По словам Z-блогера, из-за украинского языка он пожаловался на девушку российским военным на ближайшем блокпосту, после чего ее отвезли «отдыхать на подвале». Рассказав эту историю до конца, Воевода засмеялся.

Напомним, что на оккупированной Луганщине Росгвардия задержала женщину, которую оккупанты обвиняют в якобы финансировании «Азова» и «Правого Сектора».