Z-блогер у прямому ефірі похвалився, як у Бердянську «відправив на підвал» дівчину за те, що вона заговорила з ним українською

Російський льотчик вертольота Ка-52 та Z-блогер Олексій Воєвода розповів, що в окупованому місті Бердянськ Запорізької області «відправив на підвал» дівчину за те, що вона заговорила з ним українською мовою. Про це він заявив під час прямого ефіру на каналі іншого Z-блогера Кирила Федорова.

Воєвода закликав росіян їздити на відпочинок до окупованих Маріуполя та Бердянська, оскільки окупанти «почистили ці міста від українців». Після цього він розповів, як одного разу заїхав на АЗС під Бердянськом, а дівчина, яка там працювала, заговорила з ним українською, сказавши: «Доброго вечора, прикладайте вашу картку». За словами Z-блогера, через українську мову він поскаржився на дівчину російським військовим на найближчому блокпосту, після чого її відвезли «відпочивати на підвалі». Розповівши цю історію до кінця, Воєвода засміявся.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині Росгвардія затримала жінку, яку окупанти звинувачують у нібито фінансуванні «Азова» та «Правого Сектору».