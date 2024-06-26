Пограничники уничтожили три российские гаубицы на Бахмутском направлении

Военные ликвидировали военную технику россиян. Фото: кадр с видео

Украинские военнослужащие на Бахмутском направлении ликвидировали военную технику российских оккупантов, в частности, три артиллерийских орудия. Об этом сообщили в пресс-службе Третьего пограничного отряда имени Героя Украины Евгения Пикуса.



Поразила военную технику россиян бригада Гвардии наступления «Помста».



«Бахмутское направление — уничтожение вражеского вооружения подразделением «Феникс». В течение нескольких дней наши пограничники уничтожили две 122-мм гаубицы Д-30, одну 152-мм пушку-гаубицу Д-20, легковой автомобиль оккупантов и 120-мм миномет», — говорится в сообщении.





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