Прикордонники знищили три російські гаубиці на Бахмутському напрямку

Військові ліквідували військову техніку росіян. Фото: кадр з відео

Українські військовослужбовці на Бахмутському напрямі ліквідували військову техніку російських окупантів, зокрема три артилерійські гармати. Про це повідомили у пресслужбі Третього прикордонного загону імені Героя України Євгена Пікуса.



Вразила військову техніку росіян бригада Гвардії настання «Помста».



«Бахмутський напрямок — знищення ворожого озброєння підрозділом «Фенікс». Протягом кількох днів наші прикордонники знищили дві 122-мм гаубиці Д-30, одну 152-мм гармату-гаубицю Д-20, легковий автомобіль окупантів та 120-мм міномет», — йдеться у повідомленні.





Раніше ми писали, що на Донеччині ЗСУ з РСЗВ HIMARS знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».