В оккупированном Луганске «ЛНР» осудила российского военного за убийство молодой девушки

На оккупированной территории Луганской области так называемый «суд ЛНР» приговорил российского военного к 11 годам колонии по делу об убийстве 18-летней девушки. До этого его наградили звездой героя России, пишут российские СМИ.



«Военный суд ЛНР» признал виновным участника вторжения в Украину Ирека Магасумова по делу об убийстве 18-летней девушки. Об этом сообщает «Татар-информ».



Согласно материалам дела, в августе 2023 года Магасумов и его сослуживец Павел Яськевич познакомились в кафе оккупированного Луганска с двумя девушками. По одной из версий, девушки попросили военных пострелять из пистолета. По версии военных, выстрел ранил одну из них в грудь. Через несколько минут после ранения девушка умерла.



Подруга погибшей заявила, что девушку застрелил Магасумов. Защита военного настаивала на том, что Магасумова в этот момент не было рядом, а в девушку случайно выстрелил его сослуживец. По итогам процесса суд признал виновным Магасумова.



Военный не признал вину и заявил, что виноват только в том, что дал девушке пистолет и не уследил за сослуживцем.



Суд также лишил Магасумова звезды героя России, но оставил ему воинское звание.