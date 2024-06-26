В окупованому Луганську «ЛНР» засудила російського військового за вбивство 18-річної дівчини

На окупованій території Луганської області так званий суд «ЛНР» оголосив вирок російському військовому: 11 років колонії у справі про вбивство 18-річної дівчини. Цього військослужбовця свого часу нагородили зіркою героя Росії, – пишуть російські ЗМІ.



«Військовий суд ЛНР» визнав винним учасника вторгнення в Україну Ірека Магасумова у справі про вбивство 18-річної дівчини. Про це повідомляє «Татар-інформ».



Згідно з матеріалами справи, у серпні 2023 року Магасумов та його товариш по службі Павло Яськевич познайомилися у кафе окупованого Луганська з двома дівчатами. За однією з версій дівчата попросили військових постріляти з пістолета. За версією військових, пострілом поранило одну з них у груди. За кілька хвилин після поранення дівчина померла.



Подруга загиблої заявила, що дівчину застрелив Магасумов. Захист військового наполягав на тому, що Магасумова в цей момент не було поряд, а у дівчину випадково вистрілив його товариш по службі. За підсумками процесу суд визнав винним Магасумова.



Військовий не визнав провини і заявив, що винен лише в тому, що дав дівчині пістолет і не стежив за товаришем по службі.



Суд також позбавив Магасумова зірки героя Росії, але залишив йому військове звання.