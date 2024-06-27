ПВО Украины ночью сбили пять ракет и 23 «Шахеда»

В ночь на 27 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования и ударные БпЛА «Шахед». Об этом написал в Telegram командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
«К боевой работе привлекалась авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины», — отметил генерал-лейтенант Олещук.
Всего Россия применила 6 ракет различных типов и 23 ударных БПЛА:
В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей:
Ранее, 26 июня, российская армия нанесла ракетные и авиационные удары по населенным пунктам Донецкой области, в частности, под удар попали Бахмутский, Волновахский и Покровский районы.
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