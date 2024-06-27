ПВО Украины ночью сбили пять ракет и 23 «Шахеда». Фото: Олещук

В ночь на 27 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного, морского базирования и ударные БпЛА «Шахед». Об этом написал в Telegram командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.



«К боевой работе привлекалась авиация, зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины», — отметил генерал-лейтенант Олещук.

Всего Россия применила 6 ракет различных типов и 23 ударных БПЛА:

1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 «Кинжал» (из воздушного пространства Тамбовской обл.);

4 крылатые ракеты «Калибр» (из северо-восточной части акватории Черного моря);

1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69 (из воздушного пространства Курской обл.);

23 ударные БпЛА типа Shahed-131/136 (район пусков - Приморско-Ахтарск).

В результате противовоздушного боя сбито 28 воздушных целей:

4 крылатые ракеты «Калибр»;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69;

23 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

Ранее, 26 июня, российская армия нанесла ракетные и авиационные удары по населенным пунктам Донецкой области, в частности, под удар попали Бахмутский, Волновахский и Покровский районы.