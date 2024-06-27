ППО України вночі збила п'ять ракет і 23 «Шахеди»

У ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БПЛА «Шахед». Про це написав у Telegram командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
«До бойової роботи залучалась авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України», - зазначив генерал-лейтенант Олещук.
Загалом Росія застосувала 6 ракет різних типів та 23 ударних БПЛА:
В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:
Раніше, 26 червня, російська армія завдала ракетних та авіаційних ударів по населених пунктах Донецької області, зокрема, під удар потрапили Бахмутський, Волноваський та Покровський райони.
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