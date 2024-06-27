ППО України вночі збила п'ять ракет і 23 «Шахеди»

ППО України вночі збила п'ять ракет та 23 «Шахеди». Фото: Олещук

У ніч на 27 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, морського базування та ударні БПЛА «Шахед». Про це написав у Telegram командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.



«До бойової роботи залучалась авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України», - зазначив генерал-лейтенант Олещук.

Загалом Росія застосувала 6 ракет різних типів та 23 ударних БПЛА:

1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської обл.);

4 крилаті ракети «Калібр» (з північно-східної частини акваторії Чорного моря);

1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 (із повітряного простору Курської обл.);

23 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків – Приморсько-Ахтарськ).

В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей:

4 крилаті ракети «Калібр»;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69;

23 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136».

Раніше, 26 червня, російська армія завдала ракетних та авіаційних ударів по населених пунктах Донецької області, зокрема, під удар потрапили Бахмутський, Волноваський та Покровський райони.