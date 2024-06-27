Населенные пункты Донецкой области 27 раз подвергались российским обстрелам за прошедшие сутки

Последствия обстрела одного из населенных пунктов Донецкой области российскими войсками. Фото: ОВА

В течение минувших суток войска РФ 27 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 27 июня сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Кураховской громаде поврежден частный дом в Курахово и здания предприятия в Волчанке. В Горловке разрушено хозяйственное сооружение.

Краматорский район. В Торском Лиманской громады поврежден дом. Под огнем оказались окрестности Константиновской громады.

Бахмутский район. В Торецке 1 человек погиб и 7 ранены, повреждены 6 домов и 2 инфраструктурных объекта. В Нью-Йорке 1 человек ранен и поврежден 1 дом. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов и многоэтажка.

С линии фронта эвакуированы 230 человек, в том числе 28 детей, говорится в сообщении главы ОВА.